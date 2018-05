Leandro Maranhão dos Santos, de 23 anos, foi esmagado por uma carregadeira na manhã do último sábado (12), no município de Chapadão do Sul – 335 km distantes de Campo Grande. O rapaz estava trabalhando em cima da máquina quando acabou caindo no chão, momento em que o veículo passou sobre o corpo da vítima.

De acordo com Chapadense News, o jovem teria perdido o equilíbrio, caído com um saco nas costas, sem que o manobrista da carregadeira percebesse.

Segundo o site de notícias, a roda passou sobre o corpo de rapaz e ele chegou a ser removidos para o Pronto Socorro do Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul. O trabalhador já estava sem sinais vitais durante a remoção.

O trecho do acidente foi isolado com cones. A Polícia Militar também esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

O manobrista ficou em estado de choque e foi levado pela PM para ser medicado no Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Leandro era contratado pela prefeitura e as circunstâncias do acidente serão analisadas pelos peritos da Polícia Civil.