Jovem é executado com tiros no rosto em emboscada

Eduardo Ávalos de Matos, 20 anos, foi executado após uma emboscada armada contra ele na madrugada de domingo (19) em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, o jovem saiu com o irmão para uma suposta festa, ao chegar no local, ele foi surpreendido por um homem que efetuou vários disparos. Os tiros acertaram o rosto, a nuca e a perna esquerda do rapaz.

Matos tentou correr, porém, caiu após alguns metros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas o rapaz já estava morto.

Os suspeitos não foram encontrados pela polícia. Recentemente Eduardo já havia sofrido tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado.