Jovem é flagrado com moto roubada e passa Natal na cadeia

Luiz Felipe da Conceição Martinez, de 19 anos, foi preso pelo Choque por receptação de uma moto roubada. A prisão aconteceu no domingo (24) no bairro Vespasiano Martins – região sul de Campo Grande.

Uma equipe do Batalhão do Choque estava patrulhando a região do Vespasiano Martins quando visualizou uma motocicleta Honda/Titan de cor branca dentro de uma casa na José Pacheco do Amaral.

Ao checarem a moto no Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional) constaram que o veículo e tinha registro de furto. Os policiais então falaram com a proprietária da casa e ela relatou que Luiz e seu filho, de 17 anos, chegaram no local por volta das 16h já com a moto.

Felipe não soube explicar a procedência do veículo. Ele foi levados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Piratininga, o adolescente de 17 anos, suposto envolvido na receptação, não foi encontrado no local.