Jovem é flagrado furtando restaurante no centro

Adriano Alves do Nascimento, 24 anos, foi flagrado na madrugada desta terça-feira (29), furtando um restaurante da rua Sete de Setembro, em Campo Grande.

De acordo com informações, um policial militar que estava de folga, passava pelo local no momento em que o ladrão pulava o muro do estabelecimento com os objetos furtados.

Ao ver o policial, o rapaz tentou fugir pulando o muro da Igreja Santo Antônio e subindo no telhado. O militar também escalou o telhado, o alcançou e deu voz de prisão ao autor.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e o autor foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - Centro. Na delegacia, o criminoso confessou que danificou a grade de proteção de uma das janelas para entrar e furtar os produtos.

O ladrão furtou balas, doces e refrigerantes. Os objetos furtados somam R$ 204,00. O proprietário do estabelecimento foi comunicado horas depois.