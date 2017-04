Jovem é fuzilado na porta de casa na fronteira

O jovem Newton Liberato de Assis Junior, de 21 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (13), em frente sua casa na avenida Campo Grande em Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai, a 463 km da Capital. Newton foi atingido com vários disparos de uma arma de calibre 9mm quando estacionada sua caminhonete.

De acordo com o jornal Cone Sul em Foco, os autores dos disparos, que estavam com em um carro Golf vermelho, fugiram e cruzaram com uma viatura da Polícia Militar. Ao identificar o veículo a polícia iniciou o acompanhamento tático.

Após perder os fugitivos de vista por alguns minutos, a polícia encontrou o carro abandonado com uma carteira e documentos dentro. A polícia civil vai investigar as causas do crime.