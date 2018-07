Jovem é linchado por populares após furtar motocicleta

Wilson Aparecido Ferreira Junior, 28 anos, foi linchado por populares e comerciantes na sexta-feira (13), após furtar uma motocicleta no estacionamento de um supermercado, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com o site Porã News, os seguranças do estabelecimento flagraram a ação do jovem e iniciaram uma perseguição. Com o apoio de populares e comerciantes, o rapaz foi cercado, momento em que foi linchado.

O jovem tinha saído há um mês do sistema penitenciário de Ponta Porã, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.