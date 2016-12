Jovem é morta a tiros na noite de natal

Daiane Andrade Carneiro, 21 anos, foi morta a tiros no terminal rodoviário de Sete Quedas, distante 465 Km da Capital. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 21h40 de ontem e a vítima levou dois tiros, um no pescoço e um na cabeça. Uma ambulância chegou a ser chamada, porém Daiane não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro policial, a jovem havia deixado sua moto em uma casa próxima a rodoviária e avisado que já voltada. Não há informações sobre o autor.