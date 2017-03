Jovem é morto a facadas por ex-companheiro de sua mulher

O ex ainda fugiu com a mulher e a moto da vítima

Na noite de ontem (28) um jovem de 21 anos foi assassinado na Aldeia Bororó em Dourados/MS. O crime aconteceu na casa da vítima, segundo testemunha, um vizinho, a vítima morava há pouco tempo com uma mulher de 23 anos e na noite do crime o jovem teria chegado, de moto, na residência e em seguida, um homem de 21 anos, que segundo o registro policial, era ex-companheiro da mulher.

Ainda segundo a testemunha, houve uma discussão e agressões e que minutos depois ouviu o barulho da moto da vítima. A testemunha, estranhando o silêncio logo após a discussão, resolveu ir até a residência da vítima para constatar o que havia acontecido e ao entrar se deparou com o jovem caído no quintal com ferimentos na cabeça e no peito, provocadas por uma faca localizada a meio metro de distância do cadáver. A testemunha entrou em contato com a polícia e o crime foi registrado como homicídio simples.