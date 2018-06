Jovem é morto a tiros e polícia encontra corpo em estrada

A vítima foi morta com tiros de pistola 9mm

O corpo de um jovem de 26 anos foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira (5), no centro da cidade de Paranhos.

Os policiais receberam uma ligação dando conta de que moradores da região haviam ouvido disparos de arma de fogo próximo a linha internacional, no prolongamento da rua Alberto Ratier.

Quando a guarnição chegou ao local, encontrou o corpo de Paulo César de Nadai, no meio da estrada, ele estava vestindo casaco de moletom cinza, calça jeans e não possuia documentos para idenficação.

A vítima foi morta com tiros de pistola 9mm, sendo que no local os policiais encontraram 24 cápsulas e projeteis. Na delegacia, com auxílio da base de dados da polícia e comparando tatuagens, foi possivel identificar o jovem.