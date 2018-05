Valdeci Pavão, 24 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira (23), enquanto caminhava em via pública com o irmão, Edson Pavão, 25 anos. O caso aconteceu no município de Sete Quedas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada do irmão quando um carro VW, Amarok de cor branca, que estava sem placas de identificação se aproximou da dupla.

Conforme a ocorrência, após a aproximação do veículo, o ocupante efetuou vários disparos contra Valdeci que morreu no local. Foram encontradas 26 cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm e quatro cápsulas deflagradas de munição calibre .40.

Ainda segundo o registro, outros três projéteis de calibre não identificados foram levados para a delegacia da cidade. O caso foi registrado como homicídio simples.