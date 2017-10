Jovem é morto a tiros enquanto comia açaí com a esposa

Kaique Lima Chaparro, 22 anos, foi morto a tiros por volta das 19h30, desta sexta-feira (13) na rua Barra Mansa, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

De acordo com o regstro policial, ele estava acompanhado da esposa, comendo açaí, quando foi atingido pelos disparos.

A mulher dele, uma jovem de 20 anos, disse aos policiais que os dois estavam em pé, utilizando o teto do carro como mesa. Dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e, um deles, disparou vários tiros contra Kaique.

A mulher levou o marido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon, ainda com vida, mas ele acabou morrendo no local.

A Polícia Militar esteve no local e recolheu três capsulas de pistola calibre 380.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.