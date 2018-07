Jovem é morto a tiros na porta de sua casa

Não há informações sobre o paradeiro do suspeito

Na noite deste domingo (15), um jovem foi assassinado na porta de sua própria casa, no Jardim Canaã I, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, a vítima, Cristovam Lucas Pereira de Holanda, 22 anos, saiu junto com um adolescente, de 16 anos, para buscar lanche. Quando retornou, um homem se aproximou e chamou pela vítima.

A esposa de Cristovam se deslocou para o interior da casa e momentos depois escutou seis tiros. Ao sair, encontrou Cristovam caído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegando ao local, encontrou o rapaz morto. Dois disparos o atingiram, um no abdômen e outro na coxa esquerda.

Ainda não há informações sobre o paradeiro do suspeito e o caso é investigado.