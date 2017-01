Jovem é morto a tiros

Alex Pereira Gomes, 24 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo em Sidrolândia, distante 60 km da Capital. Segundo as informações de Celenir de Oliveira Pereira, 48 anos, pai da vítima, o crime aconteceu na Rua Generoso Ponce, no Residencial Pindorama, e apesar de ter sido socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Alex não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O pai da vítima contou aos policiais que o rapaz havia sido agredido há pouco mais de duas semanas por dois homens conhecidos como Digão e João Paulo e que estariam ameaçando Alex. No boletim de ocorrência ainda consta que João Paulo teria passado várias vezes em frente a casa de Alex neste domingo, antes do homicídio.