Jovem é morto com cinco tiros

Na madrugada deste sábado (30), um jovem foi morto com cinco tiros, em frente a uma lanchonete, em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, Denílson da Silva Marinho, 19 anos, estava na companhia da tia em uma lanchonete. Denílson estava bebendo no local, quando acabou atingido por cinco disparos. Dois tiros acertaram o braço direito do jovem e os outros na perna esquerda, pescoço e no peito.

A tia do jovem afirmou na ocorrência policial que em determinado momento, Denilson saiu do local. Em seguida, ouviu os disparos de arma de fogo, e somente descobriu que era seu sobrinho quando chegou perto do corpo.

O suspeito ainda não foi localizado. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, e será investigado.