Jovem é presa com 30 kg de maconha dentro de Terminal Rodoviário

Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante na noite desta terça-feira (14), transportando 30 quilos de maconha, numa mala de viagem, no Terminal Rodoviário de Campo Grande. Interrogada, a garota não informou o nome do mandante e nem o valor do transporte.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares se aproximaram de um ônibus que seguiria para Itaituba (PA) e sentiram um forte cheiro característico de maconha em duas malas.

Por meio do ticket, foi identificado a passageira que era dona das bagagens. Questionada, confessou que foi contratada para realizar o serviço.

A passageira foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Vila Piratininga, e responderá pelo crime de tráfico de drogas.