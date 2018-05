Jovem é presa com R$ 2,7 mil em notas falsas

Maria Ana da Silva Mota, 25 anos, foi presa em flagrante na última quinta-feira (24), com R$ 2,7 mil em notas falsas. O caso aconteceu no município de Sonora, durante operação Divisa Segura 5, desencadeada na região Norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com site Edição MS, no quarto onde Maria Ana morava de favor, foram encontrados R$ 2,7 mil em notas falsas. As 54 cédulas falsas de R$ 50,00 estavam numa sacola, embaixo da cama.

Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, mas, o caso será encaminhado para a Polícia Federal. A falsificação é crime e pode render de três a 12 anos de prisão.

Ainda conforme o site de notícias, não é a primeira vez que Maria é presa pelo crime de falsificação. Ela e o marido já foram presos pelo mesmo motivo.