A jovem, Andreia Sanguina Pimentel, de 22 anos, foi presa depois de agredir a própria mãe de 72 anos. O crime aconteceu na tarde de quarta - feira (27) em Ponta Porã - a 316 km de Campo Grande.

De acordo com a Assessoria de Comunicação Social do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), por volta das 18h de ontem o CIOPS (Centro de Operações Integradas) recebeu uma denúncia de violência doméstica no bairro São Rafael, na região sul da cidade.

Uma viatura se deslocou até o local onde flagrou Andreia agredindo a senhora com um rodo, além de agredir, a jovem dizia que aquilo era para a idosa aprender algo. “Isso é para você aprender”, gritava a agressora.

A vítima ficou com o rosto todo machucado, com isso os policiais militares levara a criminosa à delegacia.

Ela estava alterada e tentou resistir a prisão. A idosa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e leva ao Hospital Regional para atendimento médico.

A vítima disse aos policiais que sua filha começou a agredi – la sem motivos.