Jovem é preso acusado de abusar e matar a pedradas a própria bisavó

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta terça-feira (12), suspeito de matar a pedradas a própria bisavó na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

Willian Gerardo Arguello Meza, conhecido como “Willianí”, foi preso enquanto transitava pelas ruas do bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, quando foi abordado pelos investigadores da Polícia Nacional do Paraguai com ordem de captura contra ele, pelo envolvimento da violenta execução de sua bisavó, em 22 de maio, identificada como Juana Bautista de Meza, 84 anos.

O crime

A vítima foi encontrada morta em sua residência no bairro Maria Victoria, em Pedro Juan Caballero, por familiares que sentiram sua falta e ao abrirem a porta da casa, a encontraram morta com golpes de pedra na altura da cabeça. Segundo informações do site Porã News, a idosa teria sofrido abuso sexual antes de ser morta.

De acordo com os investigadores, o autor visitava a idosa com frequência, mas após a violenta morte desapareceu e foi visto transitando pelo bairro localizado a uns dois quilômetros do local do crime, quando foi abordado. Ele foi preso e encaminhado a carceragem da comissária policial e a prisão foi comunicada ao Ministério Publico de Pedro Juan Caballero.