Jovem é preso acusado de assassinato na fronteira

Cristian Benitez Gomez, 29 anos, foi preso no domingo (27), horas depois do assassinato de Isabelino Borges Cabreira, 36 anos, no Assentamento Virgem de Caacupe, situada na colônia de Itapopo, região de fronteira com o Paraguai.

Gomez é o principal suspeito de executar, na madrugada de ontem, com golpes de faca, Isabelino. Não há informações sobre como os agentes chegaram até o acusado. Ele estava em um assentamento na região onde aconteceu o crime.

A vítima foi identificada por familiares na tarde de domingo. Borges trabalhava em uma fazenda da região e morava com seu irmão, Roberto Carlos Cabrera, 48 anos, que está desaparecido.

A polícia investiga o motivo do assassinato.