Mecânico é preso acusado de estuprar adolescente de 13 anos

Um mecânico de 24 anos foi preso na noite desta terça-feira (14) em Dourados, acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos. O fato aconteceu na manhã de ontem, numa residência localizada no Jardim Novo Horizonte, no mesmo município.

Segundo Dourados News o acusado teria ido à casa da menor, pulado o muro e entrado pela porta dos fundos, onde manteve relações sexuais com a adolescente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a garota alegou que era virgem e que estava dormindo quando acordou com o acusado em cima dela. Ainda em depoimento, a menina disse que por medo cobriu o rosto no momento do crime.

O caso foi denunciado na Polícia Civil que prendeu o jovem. Ao ser questionado ele confessou que teve relações sexuais com a menor, porém foi com o consentimento dela e que eles teriam se comprometidos outras diversas vezes.

Diante dos fatos, o rapaz foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de estupro vulnerável.