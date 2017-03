Condutor cometeu o crime no PR e foi preso em MS

Luiz Henrique Alves de Medeiros de 18 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (3) depois de manter uma família de refém, roubar veículo e fugir durante abordagem, na BR-163, em Mundo Novo. O jovem foi detido depois de bater em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo Tá Na Mídia Naviraí, agentes da PRF de Guaíra (PR), deram de ordem de parada ao condutor de um veículo Honda Civic, mas ele desobedeceu e fugiu em direção a Mato Grosso do Sul.

Houve perseguição policial até o posto fiscal da Receita Federal, no lado sul-mato-grossense, onde colidiu o veículo em uma viatura da PRF.

Durante a abordagem, o jovem confessou que roubou o carro em Cascavel (PR) e que uma família era mantida de refém por dois comparsas. Uma equipe do Pelotão de Choque do município paranaense foi alertada sobre a ocorrência e, no endereço citado prendeu Otávio da Silva Ferreira de 20 anos, que mantinha a família em cárcere privado.

O terceiro comparsa citado fugiu após pular o muro da residência ao avistar a Polícia chegando no imóvel.