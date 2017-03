Jovem é preso com 440 kg de maconha em banco traseiro de veículo

Otávio Augusto Dutra Ferreira, de 18 anos, foi preso nesta segunda-feira (27) com 440 quilos de maconha, na MS-164, em Ponta Porã. Interrogado, o jovem disse apenas que pegou os entorpecentes na fronteira, sem relatar o destino e quanto receberia pelo transporte.

De acordo com o site Porã News, os policiais perceberam que havia um carro estacionado as margens da rodovia e foram até lá para saber se precisa de ajuda.

Porém, Otávio levantou suspeita devido ao comportamento e respostas contraditórias. De olho no interior do automóvel, os policiais encontraram tabletes de maconha no banco traseiro.

Diante dos fatos, o jovem, veículo e a droga foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil local.