Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (3) mais de maia tonelada de maconha, na BR-163, em Rio Brilhante. Aos policiais, o condutor, de 24 anos, relatou que o trafico seria para pagar um agiota.

O flagrante aconteceu no quilômetro 343, próximo a Dourados. Percebendo que o motorista seria abordado, ele acelerou o carro em sentido a Rio Brilhante, quando abandonou o veículo, e continuou a fuga a pé, mas foi detido pelos agentes. No interior do automóvel, de modelo Renault/ Clio, foram localizados 531 kg de maconha.

Interrogado, o motorista disse que a droga seria entregue no interior de São Paulo, e que precisava pagar uma dívida de agiotagem com o tráfico de drogas, para terceiros que moram em Ponta Porã. Em checagem ao sistema, constatou-se que o veículo tinha sinais de adulteração, placas clonadas e um registro de roubo.

O homem, veículo e os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Federal de Dourados.