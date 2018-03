Jovem é preso com moto roubada

A Polícia Militar do município de Anaurilândia – 366 km distantes de Campo Grande, prendeu um jovem de 24 anos com uma moto roubada. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (9).



A guarnição realizava policiamento ostensivo na Praça Dom Bosco, quando avistou a moto Honda/CG Titan 150. Após abordagem ao veículo e condutor foi constatado via Sistema SIGO, que a veículo tratava-se de objeto de furto em Brasilândia e estava em busca e apreensão.

Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, o condutor, entrou em contradição várias vezes, não sabendo explicar exatamente de quem e onde tinha comprado a moto, afirmando apenas que tinha pago a quantia de R$ 1500,00 pelo veículo.

A moto e o jovem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia que investigará o caso.