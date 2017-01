Um jovem de 20 anos foi preso na tarde de desta segunda-feira (30), transportando quase duas toneladas de maconha, num veículo, na BR-376, em Dourados. Questionado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor disse que receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Flagrante aconteceu no km 270, quando uma Pajero com placas de Jardim, foi abordada pelos policiais. O condutor do veículo obedeceu a ordem de parada, mas um passageiro pulou do carro em movimento e empreendeu fuga a pé. Neste momento, o motorista acelerou o carro e furou o bloqueio policial.

Com a ação do condutor, os agentes iniciaram um acompanhamento tático pela rodovia, até que conseguiu abordar o veículo no km 13, onde o motorista jogou o carro numa plantação e tentou seguir a fuga a pé.

Foi realizada uma ronda pela região, até localizar o condutor. A principio o homem não portava documentos e se identificou com o nome falso, mas ao consultar no sistema, os policiais identificaram que era um rapaz de 20 anos, com mandato de prisão. Em buscas mais detalhadas, tinha registro de roubo em veículo na cidade de Goiânia (GO).

Em vistoria ao automóvel, foram encontrados 1.698 kg de maconha.

Interrogado, ele comentou que pegou o carro em Ponta Porã e levaria o veículo até a capital de Goiás. Ainda em depoimento, não relatou o nome do fugitivo, apenas que ele receberia R$ 20 mil pelo serviço.

Homem e o automóvel foram encaminhados até Polícia Federal de Dourados.