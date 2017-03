Aos policiais, o condutor relatou que estava a caminho do Interior de Minas Gerais

Um jovem, de 23 anos, foi detido na noite desta quarta-feira (29), conduzindo um veículo roubado, na BR-262, em Água Clara. Aos policiais, o condutor relatou que foi contratado por um desconhecido para levar o automóvel avaliado em R$ 63 mil, até Ituiutaba (MG), onde receberia R$ 700.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais notaram que o veículo tinha sinais de adulteração nos sinais e identificadores veiculares. Ao solicitar que o motorista descesse do automóvel, foi checado os documentos do carro, onde se constatou que havia registro de roubo no dia 16 de março, em Uberaba (MG).

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local, pela pratica do crime de receptação que prevê pena de reclusão de até 4 anos.

Segundo a instituição, o veículo está avaliado no mercado nacional em R$ 63.502 mil. Depois de periciado, será devolvido ao proprietário.