Jovem é preso duas vezes no mesmo dia

O caso aconteceu em Amandina, distrito de Ivinhema no sul do estado.

A Polícia Militar de Amandina, distrito de Ivinhema, prendeu um mesmo homem duas vezes no domingo (24), ele foi preso por ameaça e resistência.

De acordo com o boletim de ocorrência pela manhã, por volta 8h, a PM foi acionada para conter um jovem de 19 anos que ameaçava parentes com um facão. Quando chegaram ao local, a equipe, encontrou o indivíduo com o facão na mão e bastante alterado, porém soltou a arma ao ser abordado pelos policiais.

Após alguns instantes de conversa para averiguar o motivo da ameaça o jovem saiu do local e retornou com uma barra de ferro e ameaçou os policiais, tentando investir fisicamente contra os agentes. Após uso moderado de força, o jovem foi contido e conduzido para a Delegacia de Ivinhema.

Algumas horas depois a equipe recebeu nova chamada, e foi informada que o jovem havia voltado para casa e começou a ameaçar todos, agora com uma faca. Ao chegarem à residência os militares viram o jovem jogar a faca, que estava na mão, em cima de um caminhão que estava próximo.

Dessa vez ele se entregou sem resistir. Os polícias localizaram a faca que foi entregue juntamente com o autor, novamente na Delegacia.