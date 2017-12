Jovem é preso por cultivar maconha em casa

O rapaz tinha três pés de maconha plantados no quinta da residência em Ponta Porã.

Na tarde de quinta-feira (28), o jovem Bruno Magalhaes Valenzuela (18) foi preso depois que o Centro de Operações Integradas – CIOPS de Ponta Porã, recebeu uma denúncia anônima de o jovem cultivava maconha em sua residência no Bairro Residencial Ponta Porã.

De acordo com o boletim de ocorrência um Grupamento Tático foi acionado para atender a denúncia. E no local os policiais foram recebidos por Bruno que autorizou a entrada da Equipe no quintal da residência. Onde foram encontrados três pés de maconha.

Quando os policiais questionaram Bruno sobre a droga ele disse que cultiva a droga para consumo próprio.

Diante dos fatos, as plantas forma arrancadas e encaminhadas junto com o autor, para a 1ª DP de Ponta Porã para os procedimentos. O caso foi registrado como portar drogas, para consumo pessoal.

As penas para o crime de porte de drogas (previstos na Lei 11.343/2006) podem ser: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.