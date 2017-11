Jovem é preso por posse ilegal de armas enquanto fazia uso de drogas

Na noite dessa segunda-feira (6) uma guarnição de Força Tática que fazia rondas em no centro de Dourados, próximo ao bar do Jânio Som, recebeu uma denúncia anônima de que em quitinete havia um cheiro forte de maconha.

Segundo o boletim de ocorrência os policiais se dirigiram até o local e ao entrar em um corredor que da acesso as quitinetes se depararam com Gabriel Henrique da Silva com a porta da quitinete aberta e fazendo uso de drogas (maconha).

Quando foi abordado pelos policiais ele fumava um cigarro aparentando ser de maconha. Ao realizar a busca no interior da residência os policiais encontraram um revólver cal. 22 com sete munições intactas, duas trouxinhas de substância aparentando ser de maconha, um dichavador, um cachimbo para o uso de substância maconha.

Gabriel contou que pagou o valor de R$600 pela arma de fogo para defesa própria, pois estava recebendo ameaças e que também comprou pelo valor de R$10 as duas trouxinhas de maconhas, disse que a pessoa que fez a venda era alguém desconhecido.

Diante disso, Gabriel foi detido e encaminhado para a DEPAC.