Jovem é preso por receptação de bicicleta

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por receptação na madrugada desta terça-feira (12), no bairro Maria Leite, em Corumbá.

Guilherme Vargas de Souza foi preso durante rondas pela região, após a Polícia Militar desconfiar de indivíduos que se encondiam em um local escuro.

O autor foi abordado pelo policiais e questionado a origem da bicicleta que estava com ele. O jovem que afirmou ser "adolescente" mas posteriormente foi constatado que isto não era verdade, afirmou que comprou a bicicleta por R$ 200 mas não soube dar informações sobre o vendedor.

A bicicleta estava com a numeração de série cortada, para ocultar a origem, porém, embaixo do pedal ainda havia a segunda marcação: EH 17525. O autor neste momento, mudou sua versão dizendo que a bicicleta era do seu tio.

Os policiais foram até a casa do suposto tio que alegou que não era proprietário do objeto. O autor foi preso e conduzido – sem algemas –, até a delegacia.