Um jovem de 19 anos foi preso na noite desta quarta-feira (26), transportando 190 quilos de maconha, escondidos num veículo,m na BR-463, em Dourados. De acordo com o depoimento do suspeito, iria ganhar R$ 5 mil pelo transporte da droga.

O flagrante aconteceu no km 68, durante um trabalho de fiscalização. Após avistar um GM/Astra, os policiais deram sinal de parada ao condutor, que foi respeitado. Em vistoria, os entorpecentes foram encontrados no porta-malas, painel e nos para-choques do carro.

Interrogado, o motorista confessou que saiu de Ponta Porã e deixaria a droga em Dourados.

Caso foi registrado na Polícia Civil de Ponta Porã