Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 13 quilos de maconha, sendo transportados num ônibus interestadual, na BR-262, em Água Clara. Um jovem, de 18 anos, foi detido em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a instituição, ao avistar um ônibus que fazia a linha Campo Grande a Brasília (DF), os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo. Em vistoria ao bagageiro, os oficiais encontraram uma bolsa de viagem e dentro dela 15 tabletes de maconha. Com o informativo do ticket, os policiais localizaram o jovem, que é proprietário da mochila.

Aos policiais, o rapaz apresentou nervosismo, mas acabou confessando o transporte. Ainda durante o depoimento, o passageiro disse que pegou os entorpecentes em Ponta Porã e levaria até Salvador (BA).

Ele ainda disse aos policiais que adquiriu pelo valor de R$ 4 mil e venderia por R$ 13 mil. Diante dos fatos, o rapaz, junto com a droga foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil local.