Um jovem, de 22 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (6), com quase uma tonelada de maconha, haxixe e munições, próximo ao município de Maracaju. Interrogado, ele disse aos policiais que pegou os entorpecentes em Ponta Porã e entregaria até Campo Grande.

O jovem foi detido, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), deu sinal de parada ao veículo iX35, com placas de Lagoa Dourada. Em vistoria, foram encontrados 920 quilos de maconha, 2,1 kg de haxixe e 15 munições de calibre 44.

Diante do flagrante, o rapaz, as munições e os entorpecentes foram levados a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para registro do caso.