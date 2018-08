No final da manhã de terça-feira (14) um ribeirinho precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá depois de ser picado por uma jararaca. O rapaz trabalhava no campo quando foi atacado pelo animal.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros os socorristas precisaram se deslocar de barco pelo Rio Paraguai até a região do Porto São Francisco onde o ribeirinho havia sido picado por uma cobra no pé direito.

No local os bombeiros prestaram primeiros socorros a J.A.A, 28 anos, o pé do jovem estava inchado e rapaz apresentava episódios de vômitos e tonturas, após o atendimento emergencial ele foi levado para o pronto socorro de Corumbá.