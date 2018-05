Alisson de Matos Jarcem, de 21 anos, resolveu empinar a moto que pilotava, em movimento,e acabou colidindo na traseira de uma caminhonete Hilux de cor prata. O acidente aconteceu no último domingo (13), no município de Maracaju – 159 km distantes de Campo Grande.

De acordo com Maracaju Speed, o motociclista estava em uma Honda NX4, de cor preta e seguia pela Rua Joaquim Murtinho da cidade quando resolveu empinar a moto, contudo, durante o ato perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma caminhoneta que estava estacionada.

Segundo o site, o condutor sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que ao chegarem ao local encontraram Alisson consciente e orientado e deambulando pelo local do fato. O jovem relatou a equipe do socorro que havia perdido o controle da motocicleta, devido que o cabo do acelerador ou da embreagem havia travado, mas não mencionou que estava empinando a motocicleta no momento do acidente.

Entretanto, testemunhas foram de encontro aos policiais e mencionaram que o motociclista estava fazendo empinando a moto, quando ocorreu a colisão com a caminhonete. Os policiais ainda recolheram a moto do jovem, pois documento estava irregular.

Alisson foi autuado por direção perigosa de veículo na via pública e falta de permissão ou habilitação para dirigir.