Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada na manhã desta quinta-feira (28) após sair em defesa da cunhada, de 13, que foi agredida, na saída da Escola Municipal Marechal Rondon, em Coxim. A vítima teve um corte nas costas, mas aparentemente não corre risco de morte.

Segundo o site Edição de Notícias, a autora do crime, uma jovem de 20 anos, fugiu do local e está sendo procurada pela Polícia Militar. Segundo a vítima, disse aos militares que sabe onde a autora mora, mas não quis passar mais informações.

Conforme informações de testemunhas, a jovem teria brigado com a adolescente de 13 anos, devido a ciúmes do namorado.Antes da agressão, a menina foi ameaçada dentro da escola, durante o intervalo. Outras duas adolescentes teria trancado a garota dentro do banheiro, avisando que seria pega na saída da escola. Com medo de retaliação, a garota saiu do colégio mais cedo, mas foi surpreendida no portão de fora pela autora.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.