Wesley Júnior de Oliveira Nery de 26 anos foi morto a tiros pelo irmão nesta segunda-feira (6), depois de ameaçar matá-lo. O crime aconteceu no bairro Silvino de Barros, em Bandeirantes. O acusado, Weverson Dhony de Oliveira de 24 anos, até o momento não foi localizados pelos oficiais.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo que um dos tiros atingiu o rosto de Wesley. O jovem foi socorrido por familiares e encaminhado para o hospital municipal, de onde foi transferido para Santa Casa de Campo Grande. Em virtude aos ferimentos, o rapaz não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, investigadores encontraram uma sacola plástica contendo 15 capsulas deflagrada. No lado de fora do imóvel foram apreendidos três projéteis deflagrados.

O caso será investigado.