Jovem executado com tiros na cabeça é identificado

Suspeita-se que a motivação está relacionada a acerto de contas do crime organizado

A Polícia Civil identificou nesta segunda-feira (4), o jovem executado a tiros por pistoleiros no bairro São Vicente de Paula situado próximo a rodovia MS 164, em Ponta Porã.

Denilson Gomes Benitez, 18 anos, cidadão paraguaio foi executado a tiros na noite da última sexta feira (1°), com quatro disparos de pistola 9mm na cabeça.

Segundo o site Porã News, a motivação do crime pode estar relacionada a acerto de contas do crime organizado na região, mas o caso será investigado por agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil.

O caso

O jovem foi executado na noite de sexta feira (1°), por volta das 21h40. Moradores da região alertaram a Polícia Militar que após constatar o crime, isolou o local até a chegada dos investigadores do SIG e agentes da Policia Técnica da Polícia Civil. Após procedimentos necessários encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML), a espera dos familiares para identificação.