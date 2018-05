Jovem fica em coma após capotar carro na BR-060

Um rapaz de 22 anos, embriagado, capotou seu veículo e entrou em estado de coma na tarde desta terça-feira (15) na BR-060, no município de Chapadão do Sul.

André Costa Pinheiro de 22 anos, seguia em um Celta azul,placas KED 3959, quando saiu da pista desgovernado, em uma curva da rodovia, capotou diversas vezes e parou a cinquenta metros aproximadamente, com as quatro rodas para cima. Ele ficou gravemente ferido.

Segundo informações do site Jovem Sul News, o condutor sofreu luxação no braço, ferimento na cabeça e na boca. Segundo os Bombeiros, ele também teve traumatismo craniano grave, que progrediu para o coma.

No carro também estava um passageiro identificado como Roque Vagner Conelhero Alves, de 50 anos. Ele teria percebido que o motorista havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e chegou a pedir para parar e descer, mas André não atendeu. Roque sofreu dois cortes na perna e um na cabeça.

Segundo os Bombeiros, no momento do atendimento perceberam que André estava com hálito alcoólico e subconsciente. Os dois ocupantes do veículo foram levados pelos Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul.