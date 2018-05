Jovem fica ferido ao colidir moto com cavalo

Um homem de 27 anos acabou ferido ao colidir a motocicleta com um cavalo por volta do meio-dia desta quinta-feira (17), próximo ao trecho do anel viário em Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao motociclista que estava no chão. A vítima estava consciente mas desorientado, com corte na boca e suspeita de fratura no braço direito, alegava fortes dores na cabeça, sendo encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento local.

Segundo testemunhas o cavalo invadiu a pista colidindo com a motocicleta. O cavalo não foi encontrado.