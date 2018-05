O operador de máquina, Alex Gayoso Cardoso, de 26 anos, ficou preso em máquina de sucção de soja e acabou morrendo nesta sexta-feira (18). O acidente de trabalho aconteceu no município de Porto Murtinho – 283 km distantes de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Ronaldo Estigarribia que é chefe de operações da Agência Portuaria de Porto Murtinho, foi verificar o que estava acontecendo com a máquina de sucção de soja, denominada bica, e deslocou até o túnel da expedição, denominada CT2 para liberar a bica com intuito de fazer a soja cair.

Segundo a ocorrência, quando Ronaldo foi liberar a bica, percebeu que o pé de Alex estava pendurado. Em seguida, todos que estavam no armazém tentaram ajudar a vítima. Ao verem que o jovem estava soterrado, acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ninguém soube explicar como acidente aconteceu, pois Alex estava fora do trator e cerca de cinco metros distante do local do acidente. A vítima trabalhava há dez dias no local e era funcionário terceirizado. O caso foi registrado com morte a esclarecer.