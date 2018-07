Jovem golpeia padrasto com panela de pressão ao defender mãe

Uma jovem de 22 anos, tentou defender a mãe das agressões do padastro com uma panela de pressão na noite desta segunda-feira (9), no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Segundo boletim de ocorrência, Deyziele da Silva Laranjeira, 39 anos, foi agredida com socos na boca, nas costas e puxões de cabelo, pelo marido Jean Carlos Leal Domingues, 33 anos. A filha da mulher, Izabelle Cristine da Silva Santos, presenciando a cena, tentou defender a mãe, golpeando o agressor na cabeça com uma panela de pressão.

A Polícia Militar foi acionada e a família foi parar na delegacia. A vítima foi orientada a comparecer na Delegacia de Atendimento à Mulher.