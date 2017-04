Thiago Silva, de 26 anos, foi detido na noite desta quinta-feira (20), acusado por lesão corporal culposa após se envolver em acidente de trânsito na Avenida Weimar Gonçalves Torres, na região central de Dourados. Segundo a Polícia, o jovem conduziu o veículo na contramão, ocorrendo à colisão que envolveu uma moto e três automóveis.

De acordo com o site Dourados News, o acidente aconteceu por volta das 19h30, quando o rapaz na contramão colidiu contra um Toyota Corolla, e uma motocicleta Yahama YBR, conduzida por uma mulher de 30 anos.

Logo após o acidente, o motorista ainda colidiu contra um Ford/Ka guiado por um homem de 35 anos, e uma camionete Ford Ranger, onde o condutor não foi identificado.

Com o impacto, a motociclista teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital da Vida. Segundo o boletim médico, ela corre risco de perder uma das pernas. Já os outros condutores envolvidos tiveram apenas ferimentos leves.

Dentro do carro do infrator, a Polícia Militar encontrou cigarro de maconha e uma porção da mesma droga. Também foi visto dento do veículo um papel e isqueiro.

O material foi apreendido e levado até o Distrito Policial, onde será aberto um inquérito para investigar as causas.