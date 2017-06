Jovem mata cadeirante com corte no pescoço

Diomar Gonçalves de Moura, 57 anos, foi encontrado morto em sua casa com um corte no pescoço provocado por Daiane Augusto Oliveira, 24 anos. O crime aconteceu na noite de domingo (18), em Mundo Novo.

Segundo o registro policial, Daiane invadiu a casa de Diomar que é cadeirante e esfaqueou a vítima.

Uma testemunha, que chamou a polícia, relatou que mora no mesmo terreno que Diomar, e que ouviu gemidos e, preocupada, foi ver o que teria acontecido. A testemunha se esbarrou com Daiane que estava com uma faca nas mãos e fugiu do local.

A testemunha viu pela janela do quarto a vítima deitada na cama com um corte no pescoço. Daiane, além de esfaquear, trancou Diomar no quarto e fugiu pela janela. Quando os policiais chegaram, tiveram que arrombar a porta. Os bombeiros também foram chamados, mas quando chegaram, a vítima já estava sem vida.

Com informações colhidas no local do crime, horas depois a autora foi localizada pelos policiais, ela estava em uma residência onde morava. Daiane confessou a autoria do crime e foi presa. A motocicleta usada na fuga, a faca usada e as roupas que a autora usava na hora do crime foram apreendidas.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e a polícia está investigando o que teria motivado o crime.