Wesley Sotto dos Santos, de 21 anos, matou a ex-sogra Marlene Rodrigues Alves, 51, a tiros e feriu a ex-esposa, uma adolescente de 17 anos, mãe do seu filho de apenas dois anos, na noite está quarta-feira (19), no residencial Orestinho, em Três Lagoas. A criança também ficou ferida no tiroteio, onde foi levada junto com a mãe ao hospital para atendimento médico.

De acordo com o site Perfil News, durante a tarde, Wesley já teria ameaçado a ex-esposa e a ex-sogra de morte. Com medo, as duas foram até a Delegacia da Mulher, registrar um boletim de ocorrência. A adolescente morava sozinha e, por conta da intimidação do jovem, resolveu dormir na casa da mãe.

À noite, Wesley foi até o residencial quando encontrou a porta trancada. Por conta disso, ele foi até uma janela do quarto que estava entreaberta e atirou. No cômodo do apartamento, estava Marlene, que foi atingida duas vezes no tórax e morreu na hora.

A adolescente também foi baleada no rosto, braço esquerdo e perna direita. A criança levou um tiro nos braços. Ambas as vítimas foram levadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido à gravidade dos ferimentos. O acusado dos tiros fugiu na hora após cometer o crime.

O caso foi registrado como feminicidio e dupla tentativa de assassinato. A delegada do caso abriu um inquérito para apurar o crime.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente e Wesley teve um relacionamento bastante conturbado. O acusado tem uma ficha extensa criminal, incluído roubo e até sequestro.