Jovem morre afogado em açude após almoço com a família

Lucas Vicente da Silva, 20 anos morreu afogado em um açude de uma fazenda e Itaporã, durante um almoço de família na tarde de quinta-feira (15).

A esposa da vítima contou aos policiais que a vítima havia mergulhado e ao tentar retornar à margem, o homem deu gritos de socorro e afundou novamente.

Segundo o registro policial, ninguém no local sabia nadar. Um primo que sabia nadar, foi chamado, mas chegou 20 minutos depois e encontrou a vítima no fundo do açude.

Familiares suspeitam de congestão alimentar, já que minutos antes ele tinha almoçado.