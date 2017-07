Evadro Nayon Alves e Silva, 21 anos, morreu após o carro que conduzia capotar as margens da MS-276, na madrugada deste sábado (15), em Anaurilândia.

De acordo com o registro policial, populares acionaram a polícia após encontrar o corpo do jovem próximo ao carro. Durante a capotagem, Evandro foi arremessado do carro e morreu no local do acidente.

Ele seguia de Batayporã a Anaurilândia, sozinho no veículo, os motivos do acidente ainda não foram apurados.