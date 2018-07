Jovem morre ao ser atropelado por caminhão

Na manhã desta segunda-feira (2), um jovem morreu após acidente de trabalho em uma fazenda, às margens da rodovia BR-156, em Juti, na região Sul do estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Matheus Henrique Teodoro de Clauz, 20 anos, e um colega de trabalho, Rafael Fortunato Ramires Vieira, 25 anos, abasteciam um caminhão pipa em uma represa, perto do local onde eles colhiam cana, na propriedade.

Rafael então, não teria notado que Matheus havia entrado em baixo do caminhão e tentou sair do local, passando por cima do rapaz. O jovem gritou e o condutor parou o veículo logo em seguida e acionou viatura de salvamento.

Ainda conforme a ocorrência policial, Matheus foi socorrido e encaminhado para Hospital Santa Luzia de Juti e depois, encaminhado para Hospital da Vítima em Dourados, mas não resistiu e acabou morrendo.