Jovem morre ao ser atropelado por pá carregadeira

Um trágico acidente de trabalho resultou na morte de um rapaz de 22 anos, na manhã do último sábado (12), no centro da cidade de Chapadão do Sul.

Leandro Maranhão dos Santos, 22 anos, realizava recolhimento de galhadas na Avenida Oito, quase esquina com a Avenida Trinta e Três, quando tropeçou enquanto um trator do tipo pá carregadeira dava marcha ré. O colega de trabalho não percebeu o acidente e seguiu à frente, até que foi avisado que tinha atropelado a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou massagens de reanimação, sem sucesso. Leandro sofreu várias fraturas pelo corpo e grande hemorragia. Ele foi conduzido para o Pronto Socorro do Hospital Municipal, mas acabou não resistindo.

O operador da máquina entrou em estado de choque e foi necessária a sua condução para o Pronto Socorro para ser medicado e depois levado para a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.