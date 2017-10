Jovem morre ao sofrer queda de moto em alta velocidade

Felipe de Jesus da Silva, 19 anos, morreu na noite de domingo (15), em acidente ocorrido na avenida Rio Branco, que liga Corumbá a Ladário.

Os militares do Corpo de Bombeiros encontraram o rapaz inconsciente e caído no chão. De acordo com testemunhas, ele conduzia uma motocicleta CB 500, de cor preta, em alta velocidade, quando se desequilibrou ao passar por uma lombada e caiu.

A vítima teve traumatismo craniano, fratura no quadril e afundamento do tórax. Chegou a receber os primeiros atendimentos e devido a gravidade dos ferimentos, foi levado direto para o Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Corumbá, porém não resistiu e morreu momentos depois.